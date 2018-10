Relletje bij Late Night: Jenny Douwes wil niet met piet-activist in gesprek

Afriyie zat aanvankelijk niet aan tafel bij Douwes, Huys en de andere gasten. De activist moest plaatsnemen in het publiek omdat de Friezin had aangegeven niet live met haar tegenstander in debat te willen. Huys kwam daar tijdens de uitzending op terug: ,,Iedereen is gelijk, dus ik wil graag met beide partijen praten.''

Douwes reageerde gepikeerd: ,,Twan, jij hebt je woord gegeven, dan had je dat niet moeten zeggen.''

Maar Huys nodigde Afriyie toch aan tafel uit. En dus gingen de twee in gesprek over de rechtszaak die deze hele week het nieuws domineerde. Douwes riep vorig jaar op tot een blokkade van de snelweg naar Dokkum, zodat anti-zwartepietactivisten, onder wie Afriyie, niet bij de intocht van Sinterklaas konden demonstreren.

(Artikel gaat verder na de video)



Douwes: ik moet een grens trekken

Douwes: ,,Ik wil met iedereen praten, maar je moet een grens trekken. Ik moet nu aan tafel zitten met mensen die in een rapport over terreur voorkomen.''

Activist Afriyie benadrukte dat hij zijn twee kinderen wil beschermen met zijn acties: ,,Zij worden elk jaar gepest.'' Demonstreren bij de grote landelijke Sinterklaas-intocht is de enige optie, vindt Afriyie: ,,We hebben maar een dag in het jaar waarop we ook de NTR (van het Sinterklaasjournaal, red.) kunnen bereiken.''

Eenmaal aan de talkshowtafel van Twan Huys kwamen beide kampen niet nader tot elkaar, ze herhaalden vooral de standpunten die eerder deze week in de Leeuwarder rechtbank uitgewisseld werden.

(Artikel gaat verder na de foto)

Volledig scherm Uiteindelijk komt activist Afriyie toch aan tafel bij Twan Huys. © Screenshot RTL

Burgemeester Waanders

Op hetzelfde moment zat burgemeester Marga Waanders van Dongeradeel, waar Dokkum onder valt, aan tafel bij Jeroen Pauw in zijn talkshow. Waanders werd er deze week door de blokkeerfriezen en enkele media van beschuldigd zowel de activisten van Kick Out Zwarte Piet en de rechts-extremisten van de Nederlandse Volksunie (NVU) uitgenodigd te hebben om te komen demonstreren tijdens de intocht van Sinterklaas. Waanders bevestigde met beide partijen contact te hebben gehad, maar alleen om te informeren of ze van plan waren te komen. De burgemeester is verantwoordelijk voor de veiligheid tijdens de intocht en wilde daarom weten wat ze kon verwachten. De NVU had tijdens de intocht in 2016 in Maassluis nog wel een demonstratie gehouden. ,,Ik wilde niemand uitnodigen, dat zou bizar zijn."

De burgemeester belde drie keer met de NVU (die pro-Zwarte Piet zijn, red). ,,Het eerste telefoontje was informatief. Ze zeiden dat ze nog niet wisten of ze zouden komen. Daarom heb ik een week later nog een keer teruggebeld. Toen zeiden ze dat ze niet zouden komen: Dokkum was te ver. Het derde telefoontje was de dag voor de intocht omdat ik van de politie had gehoord dat ze misschien alsnog van plan waren te komen. Dat wilde ik controleren." Uiteindelijk kwam de NVU niet.

Mails

Waanders had ook contact met KOPZ. Ze mailde heen en weer met de actiegroep en had een afspraak met hen. ,,Maar ook dat was zeker niet om hen uit te nodigen." De uitspraak van Jenny Douwes dat dat wel zo was, omschreef Waanders als 'uit zijn verband gerukt'.