Reizigers zoeken alternatief vervoer door NS-staking: gebruik deelauto's 50 procent gestegen

Het gebruik van deelauto’s steeg vandaag met 50 procent, melden aanbieders MyWheels en Amber. Vorige week constateerde MyWheels bij een eerdere stakingsronde op het spoor een stijging van ruim 20 procent in het aantal ritten ten opzichte van de week ervoor. Ook het aantal boekingen steeg ‘gigantisch’.

De zakelijke deelautoaanbieder Amber, die onlangs met MyWheels samenging, meldt een stijging van ruim een kwart aan afgelegde kilometers toen de stakingen vorige week begonnen, ten opzichte van de week ervoor. Met name het aantal zakelijke kilometers steeg, met 62 procent.

FlixBus

Busbedrijf Flixbus meldde maandag al dat de staking van dinsdag zou leiden tot ‘ongebruikelijke activiteit’ op de binnenlandse lijnen. Het busbedrijf is ook in andere landen buiten Nederland actief. Flixbus zegt in een verklaring al sinds het begin van de onderhandelingen tussen vakbonden en de NS over de cao ‘een buitengewoon hoge vraag’ te zien naar de busdiensten. Zowel het internetverkeer als het aantal boekingen kende ‘een flinke groei’. Flixbus verbindt twintig steden door heel Nederland.

Door de NS-staking was de ochtendspits drukker dan normaal, meldt ANWB. Uit data van Flitsmeister blijkt dat er normaal gezien gemiddeld 703 minuten vertraging is op een dinsdag om 08.52 uur. Vandaag was dat 1350 minuten op dat tijdstip.

De treinstations in Nederland liggen er vandaag verlaten bij door de staking:

Gevolgen voor heel het land

De estafettestaking vandaag in Midden-Nederland heeft gevolgen voor vrijwel het hele land. Door de impact van de acties kunnen er de gehele dag geen NS-treinen rijden in Nederland. Veel treinen rijden van, naar of door het gebied. ,,Bovendien werken hier veel collega’s aan de dagelijkse coördinatie van personeel en treinen voor het hele land. Als zij het werk neerleggen, heeft dit verstrekkende gevolgen voor de dienstregeling in heel Nederland.” Uitzondering is het traject Amsterdam Centraal-Schiphol.

Compensatie voor duurder leven

De acties van het NS-personeel worden gevoerd vanwege de stukgelopen cao-onderhandelingen tussen NS en de vakbonden. De bonden eisen compensatie voor het fors duurder geworden leven en willen inflatiecorrectie. Ook willen ze betere arbeidsvoorwaarden. Vorige week besloten ze tot een grote estafettestaking.

Volgens NS kost het veel te veel geld om de eisen van de bonden in te willigen. Dat zou de loonkosten met 20 procent opdrijven. Ook zouden de individuele eisen van spoorvakbonden in diverse gevallen haaks op elkaar staan en daarmee niet uitvoerbaar zijn.

