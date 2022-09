Reislustige levensgenieters Nienke (29) en Bob (31) sprankelden in Colombia, tot het noodlot toesloeg

Rotterdam Zo normaal is wapenbezit onder jongeren: ‘Ik kreeg een mes van m’n vader als ik een boek uitlas’

Eén op de vijf Rotterdamse jongeren heeft of draagt wel eens een wapen, blijkt uit onderzoek. De jeugd zelf lijkt totaal niet te schrikken van die cijfers. ,,Het is zo normaal geworden dat op mijn vorige school een bordje hing in de schoolgangen, waarop stond dat we geen messen mochten meenemen. Dan weet je wel hoe laat het is.”

23 september