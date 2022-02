Reisjes naar Dubai en peperdure auto’s: Jonathan leefde als miljonair dankzij geld van de kerk

Zussen willen schuld van Paul (57) afbetalen, maar hij weigert: ‘Wie schulden maakt, die moet bloeien’

Paul Mark (57) raakte als tiener verslingerd aan de speed, maar hij herpakte zich en werd verlost van de stemmen in zijn hoofd. Nu is hij straatdichter voor de ingang van Rotterdam-Zuidplein. ‘Een knuffel is nu mijn drug.’

17 februari