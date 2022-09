Regionale staking legt treinverkeer in hele land plat, minister roept op tot oplossing

updateReizigers in heel Nederland hebben vrijdag te maken met een staking onder personeel van de Nederlandse Spoorwegen. De stakingsbereidheid is ‘onveranderd hoog’, zegt een Wim Eilert, bestuurder van vakbond VVMC. Volgens de NS lijkt het erop dat mensen zich goed voorbereid hebben op de staking.

Vakbonden FNV, CNV en VVMC houden regionale acties in het westen en noordwesten van het land aan om hun eisen voor een nieuwe cao kracht bij te zetten. De NS besloot daarop in het hele land geen treinen te laten rijden, om chaos op perrons te voorkomen.

Lees ook Overleg NS en bonden eindigt zonder resultaat, treinstaking morgen gaat definitief door

De NS stelt dat de gebieden waar personeel staakt dit keer groter zijn. Het is daardoor amper mogelijk een betrouwbare dienstregeling op te zetten met treinen die het hele land doorkruisen.

Alleen Schiphol bereikbaar

‘Kort voordat een trein vertrekt, weten wij pas zeker of een conducteur en machinist de trein gaan laten rijden. Dan staan reizigers al op het perron te wachten. We willen een voorspelbare en betrouwbare reis aanbieden. Daarmee voorkomen we volle perrons, wat zorgt voor onveilige situaties, of dat een reiziger strandt’, schrijft het bedrijf op de eigen site.

De NS wil alleen luchthaven Schiphol nog bereikbaar houden per trein. Daarvoor rijden tussen Schiphol en Utrecht Centraal, via Amsterdam-Zuid, in beide richtingen treinen. ,,Als toeristen aankomen en niets weten van de stakingen, kunnen ze in ieder geval naar Amsterdam-Zuid of Utrecht Centraal”, aldus de woordvoerder.

De staking zorgde niet voor extra drukte op de weg, zegt een woordvoerder van de ANWB. Vrijdagochtend is het normaal al heel rustig op de weg, vertelt hij. ,,Dat is nu niet anders.”

Volledig scherm Leegte op Utrecht Centraal in verband met de stakingen. © ANP

Overleg tussen de bonden op donderdag leidde niet tot een doorbraak. Volgens VVMC-bestuurder Wim Eilert was er die dag meer sprake van ‘een verkenning’ ten aanzien van een vernieuwd bod dat de NS eerder deze week deed. ,,Het was meer een verkenning dan onderhandelen. Maar zaterdag gaan we verder praten en dan hopen we echt te gaan onderhandelen. Kijken of we dan meters kunnen maken.‘’

Het gesprek zaterdag begint rond 10.30 uur, de locatie is nog niet bekend. De bonden eisen dat salarissen meebewegen met de inflatie. Ook willen ze dat het ov-bedrijf iets doet aan de werkdruk. Volgende week dinsdag en donderdag staan er ook stakingen op het programma in grote delen van Nederland.

Oproep minister

Minister Mark Harbers (Infrastructuur) roept vakbonden en NS op om weer om de tafel te gaan zitten en hun conflict op te lossen. ,,Zowel naar de NS als naar de vakbonden zeg ik: alsjeblieft ga nou eens een keer om de tafel zitten”, zei Harbers voor de ministerraad. Hij roept de vakbonden op tijdens onderhandelingen ‘het stakingsmiddel in de kast te laten’ en vraagt de NS ‘er alles aan te doen om er uit te komen’.

Reizigers worden volgens de minister door de stakingen ‘in de steek gelaten’. ,,Ik houd mijn hart vast als dit nog lang doorgaat.”

Volledig scherm © ANP

Ook streekvervoer staakt

Ook medewerkers van het streekvervoer in Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel leggen vrijdag voorlopig als laatste het werk neer. De afgelopen dagen staakten hun collega’s in de andere provincies voor een betere cao.

Vervoerder Arriva waarschuwt reizigers in Friesland en Groningen rekening te houden met verstoringen en uitval van bussen. De verwachting is dat de regionale trein wel de normale dienstregeling rijdt. In Overijssel wordt door Arriva niet veel hinder voor de bussen en treinen verwacht.

De regionale stakingen gaan vooraf aan een landelijke staking die vakbond FNV voor 16 september heeft gepland. De bedoeling is dat op die dag nergens streekbussen en regionale treinen rijden.

Bekijk onze economievideo’s in onderstaande playlist: