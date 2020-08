Regionale hittegolf na 18 dagen voorbij, vanaf vandaag is het gedaan met de zomerse warmte

CORONAVIRUS LIVE | Zeven doden op Aruba, aantal nieuwe coronabe­smet­tin­gen in België blijft dalen

8:09 Het gemiddeld aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus in België is voor de zevende dag op rij gedaald. Het gemiddeld aantal doden per dag blijft wel stijgen. Het aantal mensen dat in India besmet is geraakt met het nieuwe coronavirus is de 3 miljoen gepasseerd.Meer dan 800.000 personen zijn inmiddels wereldwijd overleden als gevolg van een besmetting met het coronavirus. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je hieronder in ons liveblog. Het vorige liveblog lees je hier terug.