Regio's hekelen geklungel met NL-Alert: ‘Dit moet sneller’

Seriemoor­de­naar ‘Beest van Harkstede’ overleden in gevangenis

19:23 Van Eijk overleed op 18 juni in de Penitentiaire Inrichting in Vught, melden bronnen aan RTL Nieuws. Het is onduidelijk hoe hij is overleden. ,,Het was een vreselijke moordenaar, een verschrikkelijke man", vertelt schrijver Sytze van der Zee aan. Hij bezocht Van Eijk zeker dertig keer in de gevangenis. De man uit Harkstede bracht in 1971 de 15-jarige Cora Mantel en in 1974 de 44-jarige Aaltje van der Plaats. De manier waarop was gruwelijk. Mantel werd, gewurgd en verkracht, ontkleed gevonden in een greppel. Bij Van der Plaat sneed Van Eijk een borst af en bezorgde de vrouw 27 diepe steek- en snijwonden. Van Eijk bekende drie moorden en kreeg 18 jaar en tbs opgelegd. Hij werd in 1990 vrijgelaten uit de Groningse Van Mesdagkliniek. Drie jaar later vermoordde Van Eijk de 23-jarige Michelle Fatol. In 1994 en 2001 volgden Annelies Reinders (31) en Saskia Schenker (34). Alle drie vrouwen waren prostituee. Van Eijk werd daarvoor in 2003 veroordeeld tot levenslang.