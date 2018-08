Regen is druppel op gloeiende plaat: watertekort gaat weer toenemen

,,De droogtemaatregelen blijven van kracht'', schrijven Rijkswaterstaat, waterschappen, provincies en het KNMI in de nieuwe droogtemonitor vanmiddag. Deze bevat slecht nieuws voor boeren, schippers en liefhebbers van zwemmen in natuurwater: de flinke regenbuien vorige week waren druppels op een gloeiende plaat.



Het peil van het IJsselmeer is licht gestegen, net als de grondwaterstand her en der in het land, maar het was lang niet genoeg voor de uitgedroogde Hollandse gronden in deze recordzomer. Sterker nog: het watertekort gaat weer oplopen: ,,Het neerslagtekort in Nederland was afgenomen tot 294 millimeter maar stijgt naar verwachting de komende weken weer naar 305 millimeter.'' De reden: er wordt bar weinig regen verwacht. Ook buiten Nederland, want het peil van Rijn en Maas blijft laag.