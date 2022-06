Regen afgelopen dagen was nodig: ‘Meest nijpende problemen nu opgelost’

Twee weken geleden moest ze nog uitleggen dat er ook tijdens stortbuien droogteproblemen kunnen zijn, nu kan Jane Alblas van de Unie van Waterschappen blij vertellen dat de pinksterdagen precies dat buiige weer hebben gebracht dat Nederland zo nodig had. Want plensbuien na een periode van droogte, die kunnen zomaar voor overlast zorgen in plaats van dat ze verlichting brengen. De toplaag van de bodem is na een periode van droogte zo hard dat het water in plassen blijft staan of doorstroomt naar het laagste punt, in plaats van geleidelijk in de bodem te zakken.