Referendum tegen massaal aftappen mogelijk in maart

Nu het aantal handtekeningen voor de volksraadpleging de laatste dagen flink in de lift zit, wordt de kans op een referendum steeds groter. Dat eventuele referenda gecombineerd worden met 'gewone' verkiezingen is volgens de woordvoerder altijd het uitgangspunt, omdat dit de meest efficiënte aanpak is. Volgens hem zijn gemeenten er ook al over geïnformeerd dat op 21 maart 2018 naast gemeenteraadsverkiezingen mogelijk ook een referendum wordt gehouden.

In totaal zijn 300.000 handtekeningen nodig voor een raadgevend referendum over deze nieuwe wet, die formeel Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten heet. De wet werd in juli aangenomen door de Eerste Kamer en treedt per januari 2018 in werking, dus nog voor een eventueel referendum.