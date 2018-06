Referendum donorwet aan zijden draadje

Het leek vorige maand opeens haalbaar: een laatste raadgevend referendum – over de donorwet van D66-Kamerlid Pia Dijkstra – vóórdat de Eerste Kamer het referendum definitief afschaft. Senatoren beloofden de volksraadpleging niet weg te stemmen voor 14 juni, de dag waarop GeenStijl 300.000 handtekeningen moet hebben opgehaald om een laatste referendum af te dwingen.

,,Dat was het slechtste wat ons overkomen”, zegt Bart Nijman van GeenStijl nu. ,,Er was veel aandacht in de media voor de wedloop: wordt het referendum afgeschaft voordat wij de kans hadden om dit referendum op poten te zetten?”

Volgens Nijman was het ‘een strategische zet’ van de regeringspartijen om géén stokje te steken voor dit referendum. ,,Daardoor is er nu geen spanning meer. Dat betekent minder aandacht in de pers en dus minder handtekeningen. Wat dat betreft hebben de senatoren ons flink te pakken genomen.”



De donorwet van D66 regelt dat iedere Nederlander vanaf 2020 automatisch orgaandonor is, tenzij iemand aangeeft dat niet te willen. Nu is iemand donor als hij of zij dat zelf actief heeft opgegeven. De wet kwam met een nipte meerderheid door de Tweede en Eerste Kamer.

Quote Als het niet lukt moet ik een andere hobby gaan zoeken Bart Nijman

De afgelopen dertig dagen heeft u 107.000 handtekeningen opgehaald. In ruim tien dagen moet er daar bijna 200.000 bijkomen. Is dat realistisch?

,,Ik blijf vertrouwen houden. Bij het referendum over de sleepwet kwamen de meeste handtekeningen ook pas op het allerlaatste moment binnen, kort nadat Arjen Lubach een oproep deed in zijn tv-programma. Dat gaf een enorme boost. Wij hopen nu ook op zoiets.”

Lubach heeft zomervakantie. Wie moet dit referendum nu gaan redden?

,,Dat is de grote vraag. Afgelopen vrijdag deed Kees van Amstel, een columnist op Radio 1, een oproep. Meteen stroomden duizenden digitale handtekeningen binnen op www.referendum.nl. De teller schiet enorm omhoog als er aandacht aan wordt gegeven.”

Wat gaat u zelf doen om de eindstreep te halen?

,,De mensen die al een krabbel hebben gezet, roepen we per mail op om ook anderen te laten tekenen. Verder proberen we geld bij elkaar te sprokkelen om een tv-reclame uit te zenden voor het achtuurjournaal. We hebben een karig budget, dus dat wordt vrij lastig.”

U dacht dat donorwet veel verzet zou oproepen. Zou het kunnen dat Nederland dit nieuwe registratiesysteem wel prima vindt?

,,Ja, dat kan. Maar dit referendum is niet bedoeld om de donorwet te verwerpen. Mijn doel is om via het referendum een debat over dit onderwerp te hebben. Als 65 procent van de Nederlanders vóór de wet stemt, heeft het een publiek mandaat. In plaats van een hele wankele meerderheid in twee Kamers, waarbij de Tweede Kamer eigenlijk tegen had gestemd als een Kamerlid van de Partij voor de Dieren niet zijn trein had gemist.”

Is Nederland misschien ook wel klaar met het raadgevend referendum, waarbij de regering de uitslag naast zich neer mag leggen?

,,We hebben drie referenda gehad en we zijn drie keer genegeerd. Dat noemen mensen als reden om nu niet te tekenen. Maar mijn mentaliteit is anders: als ze drie keer niet luisteren, proberen we het gewoon nog een keer. Het is simpel, we geven het kabinet een extra reden om het referendum af te schaffen als we het nu niet halen. Dan zegt minister Ollongren: zie je wel, niemand zit hier meer op te wachten.”

Welke conclusie trekt u zelf als het niet lukt om 300.000 handtekeningen op te halen?