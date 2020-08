Reddingsbrigade waarschuwt: ‘Tot knieën in het water en pas op met luchtbedjes’

De reddingsbrigade waarschuwt ook nu weer voor gevaarlijke stroming in zee, waardoor zwemmers in de problemen kunnen komen. ,,Vandaag zal het opnieuw druk worden en is er aflandige wind. Ga niet verder dan tot de knieën het water in en pas op met luchtbedjes”, adviseert de Haagse reddingsbrigade.

Zondag was een extreem drukke dag voor de reddingsbrigade. In totaal werden 268 mensen uit het water gehaald die aan de kust van Den Haag in de problemen kwamen. Twee zwemmers zijn er overleden. Bij 59 mensen werd eerste hulp verleend. Ook werden tientallen verdwaalde kinderen met hun ouders herenigd, zo blijkt uit een inventarisatie die de brigade vandaag bekendmaakte.

Ook elders langs de kust ging het dit weekend mis. In Wijk aan Zee en Zandvoort overleden twee strandgangers. In de zee langs de kust was op meerdere plaatsen sprake van gevaarlijke stroming. Volgens de reddingsbrigade zorgde de combinatie van sterke stroming en de wind die was opgestoken, voor een zeer verraderlijke zee.

In Amsterdam verdronk gisteren een 19-jarige Duitse toerist op de Amstel, op een plek waar veel plezierbootjes voor anker gaan om te zwemmen. De windstille plek ligt op warme zomerdagen overvol. Nadat de man als vermist werd opgegeven, is het gebied afgezet.

Code oranje

Het KNMI heeft code oranje uitgeroepen, wegens de aanhoudende hitte. Vooral in het zuiden en zuidoosten kan het extreem warm worden, met maximumtemperaturen van 35 graden of iets daarboven. Code oranje geldt voor Gelderland, Limburg, Brabant en Zeeland. In de overige provincies geldt code geel.

Ook in stedelijke gebieden elders in het land kan het 35 graden worden. De nachten blijven warm. Het wordt dan niet koeler dan 20 graden, vooral in het westen, midden en zuiden van het land.

Het zeer warme weer houdt waarschijnlijk tot en met donderdag aan, daarna volgt een geleidelijke afkoeling.

Vijf grootste gevaren

De combinatie van uitzonderlijk warm weer, extra verraderlijke muien en de coronapandemie bezorgen de reddingsbrigade handenvol werk. ,,Vanwege corona beperken veel Nederlanders zich tot uitstapjes in eigen land. Mensen die niet zijn opgegroeid aan de kust zijn minder bekend met de gevaren van de zee’’, zegt Leon van Went van de reddingsbrigade in Noordwijk.

Hij waarschuwt voor de vijf grootste gevaren: muien, aflandige wind, zandbanken, zoper en zeeschuim. Lees er hier meer over.

Vlaggen Op alle Nederlandse stranden waar de reddingsbrigade aanwezig is, zal een vlag worden gehesen over de huidige situatie. Maar wat betekenen al die vlaggen? Een overzicht: De rood-gele vlag: Lifeguards aanwezig!

Deze vlag geeft aan dat de reddingspost is geopend en dat in het verzorgingsgebied van de reddingsbrigade door gekwalificeerde lifeguards toezicht wordt gehouden. De rode vlag: Niet zwemmen! Zeer gevaarlijk!

Deze vlag wordt gehesen als de condities van het (zwem)water zeer gevaarlijk zijn. Zwemmen, baden en andere activiteiten op of in het water worden ten zeerste afgeraden. De gele vlag: Pas op met zwemmen! Gevaarlijk!

Deze vlag wordt gehesen als de condities van het (zwem)water gevaarlijk zijn. Zwemmen, baden en andere activiteiten op of in het water worden afgeraden. Zwemmers en baders moeten extra voorzichtig en waakzaam zijn. De oranje windzak-vlag: Pas op met zwemmen! Geen drijfmiddelen gebruiken!

De windzak wordt gehesen bij een aflandige wind en/of stroming. Deze geeft aan dat het onveilig is om met (opblaasbare) drijfmiddelen het water op te gaan. De vraagtekenvlag: Er is een kind gevonden!

Het gevonden kind kan opgehaald worden bij de reddingspost. Reddingsbrigades kunnen op hun post(en) ook beschikken over optionele vlaggen voor de vlaggenmast. Deze vlaggen worden door lifeguards, naar de actuele situatie of in overleg met het bevoegd gezag, gehesen.

Zie hieronder een overzicht van de vlaggen, en andere veiligheidsregels van de Reddingsbrigade.

Volledig scherm De Reddingsbrigade geeft in deze illustratie tips om veilig van het strand en de zee te genieten. © Reddingsbrigade

Hoe warm is het op dit moment in jouw woonplaats? Bekijk het op onderstaande kaart.

