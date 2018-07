Reddingsacties voor dieren die droogte niet overleven

In het hart van de Veluwe hebben vrijwilligers van De Vlinderstichting en Staatsbosbeheer vanmorgen 32 speciekuipen vol bloeiende planten neergezet Om te voorkomen dat hongerige herten die sappige vlinderstruiken, duifkruid en blauwe knoop meteen verslinden, timmerden ze er een hekje omheen. Ernaast parkeerden ze een tankwagen vol water. Dat moet de bloemen op de kurkdroge stuifzandvlakte komende weken in leven houden.



Het is geen gezicht, zo'n kunstmatig tuintje middenin een van de mooiste natuurgebieden van Nederland, vindt ook Kars Veling van De Vlinderstichting. ,,Het is een bizarre actie. Maar we kunnen het niet verdragen om de kleine heidevlinder onder onze ogen te laten sterven.''



Dat bruine vlindertje staat op de Rode Lijst van ernstig bedreigde diersoorten. In Nederland komt hij nog maar op één plaats voor: bij Radio Kootwijk. De rupsen zijn namelijk kieskeurig: ze eten alleen het puntgras dat hier in het stuifzand groeit. Eenmaal ontpopt tot vlinder, hebben ze ook nectar nodig. De mannetjes om naar een vrouwtje te kunnen vliegen, de vrouwtjes om eitjes te leggen. Die nectar vinden ze normaal in de bloeiende heide. Maar deze zomer niet, zegt Veling. ,,De heide is kurkdroog, er bloeit bijna niets. We hopen dat de vlinders in onze nectarkroegen blijven hangen.''