Reddingsactie vermist meisje (14) Ameland gestaakt, vissers zoeken mee naar lichaam

De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij heeft de zoektocht naar een 14-jarig meisje uit Duitsland, dat zaterdagavond in de Noordzee bij Ameland vermist raakte, definitief gestaakt. Dat bevestigt een woordvoerder aan deze redactie. Aangenomen wordt dat het meisje niet langer in leven is. De politie zoekt wel verder, maar niet meer als reddingsactie. Ook tientallen vissers zoeken vandaag mee naar het stoffelijk overschot.

,,Het gebied is meermaals goed doorzocht en het meisje is niet aangetroffen. Er is geen reden meer om aan te nemen dat we haar nog aantreffen’’, aldus de woordvoerder. De hulpdiensten hebben zondagavond doorgezocht totdat het te donker was om te door te gaan.

De zoektocht is bij daglicht hervat, maar niet meer als reddingsactie. De politie houdt de stranden en kustlijn in de gaten, mocht het stoffelijk overschot van het meisje aanspoelen. Op zee wordt gezocht met 15 visserskotters. Dat is volgens de KNRM een particulier initiatief.

Het meisje was zaterdagavond met haar vader en zusje bij de zee ter hoogte van Nes. Het drietal raakte in de problemen, aldus de kustwacht. Volgens burgemeester Leo Pieter Stoel van Ameland en de KNRM was het meisje even tevoren met haar zus het water ingegaan om naar de zonsondergang te kijken. Hoe de meisjes vervolgens in de problemen zijn gekomen, is niet helemaal duidelijk. Volgens de KNRM waren ze afgedreven door de sterke stroming.

De vader is zijn dochters te hulp geschoten. Hij en een van zijn dochters konden zichzelf redden, maar sloegen alarm toen ze het 14-jarig meisje niet meer zagen. Ze werden opgevangen in de reddingspost van de lifeguards in Buren. Meteen daarop werd een grootscheepse zoekoperatie op touw gezet.

Vijf reddingsboten van de KNRM, een helikopter van de kustwacht, eilandbewoners en de politie zochten urenlang in zee en op het strand, maar het meisje werd niet gevonden. De zoektocht werd zaterdagnacht rond 03.30 uur gestaakt, dit vanwege het kenteren van het tij.

Sinds zondagochtend 05.30 uur werd weer volop met ‘meerdere eenheden gezocht, zowel op het water, als op het strand, de duinen en de verdere omgeving’, aldus de politie. Zonder resultaat. Aan het eind van zondagmiddag heeft de politie besloten de zoekactie te beëindigen, omdat het gebied diverse keren was afgezocht zonder resultaat.

Hulpdiensten op het strand van Ameland.

,,We leven enorm mee met de familie van het vermiste meisje’’, aldus burgemeester Leo Pieter Stoel in een verklaring. Stoel was zaterdag een groot deel van de nacht aanwezig op het strand. ,,De familie verkeert in grote onzekerheid. De beslissing om het zoeken te staken is voor hen verschrikkelijk.”



Volgens de burgemeester gaat het om een Duitse familie die op vakantie is op het eiland. ,,Er is niet veel hoop meer”, zo zei hij tegenover Omrop Fryslan: ​,,We moeten reëel zijn. Het gebeurde rond 22.00 uur ‘s avonds , het was 10 graden en het water is ook koud. De overlevingskans is klein.”

De burgemeester sprak verder in een persbericht zijn respect uit voor de hulpdiensten, de reddingsteams en de eilandbewoners die urenlang met schepen, auto’s en een helikopter aan het zoeken waren naar het meisje.

Een reddingsboot van de KNRM op archiefbeeld.