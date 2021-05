Redder Arie (67) zag hoe surfer onder schuim verdween: ‘Mijn heftigste reddingsactie ooit’

Hij is wel wat gewend. Scheveninger Arie Verbaan is al 48 jaar actief voor de KNRM en heeft in die jaren heel wat mensen uit het water gehaald, bootjes geborgen en gewonde zeelieden van schepen gehaald. Maar het drama dat zich 11 mei 2020 pal voor de deur van de KNRM afspeelt, is ook voor hem ongekend.



Zes zwemmers en surfers komen in de branding in de problemen. Vijf van hen komen uiteindelijk om door de dikke, verstikkende schuimlaag op het water. ,,Nergens in de wereld is het ooit voorgekomen dat vijf surfers tegelijk het leven lieten. Het was mijn heftigste reddingsactie.”