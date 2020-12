Red Team wil dat scholen langer dichtblijven: ‘In januari weer open is spelen met vuur’

Defensie springt bij in coronacri­sis, maar waarschuwt: 'Rek is er wel een beetje uit’

29 december Het aantal medisch geschoolde militairen is schaars, dus kan de krijgsmacht niet elk verpleeghuis dat door corona in de problemen zit uit de brand helpen. De komende maand kan Defensie nog 100 militair verpleegkundigen extra inzetten. ,,De vraag is groter dan dat wij kunnen leveren.”