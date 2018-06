Recordwarmte eerste juninachten

Het was gemiddeld warm in de eerste junidagen. Dit kwam door de bovengemiddeld warme nachten, vertelt Wilfred Janssen, meteoroloog bij Weerplaza. ,,Gemiddeld was het 's nachts 14,5 graden, dat is 0,6 graden hoger dan het oude record uit 1982!"

Maar vijf keer eerder

,,In deze tijd van het jaar is het 's nachts normaal zo'n 10,6 graden. Maar 5 keer eerder was de gemiddelde nachttemperatuur in de eerste tien dagen van juni boven 13 graden. Dit jaar zijn we dus voor het eerst sinds het begin van de metingen in 1901 boven een gemiddelde van 14 graden uitgekomen in deze periode."

Dat de nachttemperaturen een recordhoogte bereikten, betekent niet dat dit overdag ook het geval was. Het gemiddelde van de eerste tien dagen was 18,8 graden, geen record. ,,Het record in deze periode is gevestigd in 1982 en is 20,4 graden, die hebben we dus lang niet gehaald."

De warmste middagtemperatuur is gemeten in De Bilt op 7 juni. Toen was het 28,6 graden.

Temperaturen omlaag