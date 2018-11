Recordbeloning van 100.000 euro voor opsporing criminelen Taghi en Razzouki

Gouden tip

Met het verhogen van het tipgeld - het oorspronkelijke bedrag lag op 25.000 euro - hoopt het OM de twee snel in de boeien te kunnen slaan. ,,Het OM en de politie hebben goede hoop dat met de verhoogde beloning het stilzwijgen rond de voortvluchtige verdachten doorbroken kan worden. Het ongekend hoge bedrag van de beloning kan mensen over de streep trekken de gouden tip te geven.” Het OM noemt de aanhouding van het duo een ‘topprioriteit’.

Taghi is momenteel de meest gezochte crimineel van Nederland. Hij staat al een tijd op de internationale opsporingslijst en wordt gezien als de leider van een bende die jarenlang duizenden kilo's cocaïne het land heeft binnen gesmokkeld en verantwoordelijk is voor het vele geweld in de onderwereld. Opsporingsbronnen stellen dat zeker twintig liquidaties in de regio Utrecht en Amsterdam zijn toe te schrijven aan Taghi. Het Openbaar Ministerie gaat er ook vanuit dat hij de opdrachtgever is van de moord op de broer van de kroongetuige Nabil B. Die heeft met zijn verklaringen de groep van Taghi in de spotlights gezet.