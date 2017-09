Reconstructie: Wat de Russen leerden over bruggen bouwen in Milsbeek

VIDEOTwee Nederlandse bedrijven zijn betrokken geweest bij de bouw van de omstreden brug tussen Rusland en de Krim . De directeur van Bijlard Hydrauliek uit Milsbeek ontkent dit. Maar hij wist wel degelijk dat zijn techniek in Rusland is ingezet. Een reconstructie.

Volledig scherm Voorbijgangers bekijken de uitleg over de brug bij het Russische Taman. © EPA November 2015. Op het bedrijfsterrein van Bijlard Hydrauliek in Milsbeek kijkt een groepje Russische zakenmannen gespannen toe hoe een gloednieuwe heihamer een grote, holle buis de Limburgse grond in ramt.



Dit geel-witte apparaat in de vorm van een raket kan uitzonderlijk harde klappen uitdelen. Directeur/eigenaar Marcel Bijlard staat er trots bij te kijken. Zijn bedrijf heeft de cilinder gebouwd waarmee de harde klappen in deze testopstelling worden uitgedeeld. De lokale en regionale pers is uitgenodigd om getuige te zijn van dit bijzondere moment.

,,Een heihamer die gebruikt wordt in de woningbouw komt tot maximaal 9 ton. Deze tot 35 ton. Elke seconde’’, legt Bijlard uit voor de microfoon van de lokale omroep Nima RTV. ,,Deze hamer is bedoeld om funderingen voor bruggen in zeebodems te heien. Ze gaan naar Rusland.’’

Krachtpatser

De Russische delegatie is in Milsbeek op uitnodiging van het bedrijf Dematec uit Dodewaard, dat heihamers fabriceert. In dit geval met daarin de hydraulische krachtpatser van Bijlard. Via een zakenrelatie in Letland is er contact gelegd met de Russen, vertelt Maarten Schut, op dat moment directeur van Dematec. De test verloopt naar volle tevredenheid van alle partijen. Nog die dag tekent de opdrachtgever een contract voor de levering van de heihamer.

Fundering

Voorjaar 2016. De huidige directeur van Dematec, Derk van den Heuvel, reist naar Rusland, vlak bij de Zwarte Zee, waar hij de opbouw van de bewuste heihamer uit Dodewaard/Milsbeek begeleidt. Op Facebook plaatst hij foto's. De machine wordt ingezet voor de fundering van de pijlers van de brug tussen Rusland en de Krim. Die verbinding is een doorn in het oog van het Westen, omdat die Poetins greep op het illegaal ingelijfde schiereiland vergroot. Met sancties wil de Europese Unie voorkomen dat westerse bedrijven meebouwen aan de Krimbrug.

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm De bouw van de brug kan op de nodige belangstelling rekenen. © EPA

Trots

Juli 2016. ,,Wat een verrassend en mooi bezoek was dit weer'', schrijft fractievoorzitter Janine van Hulsteijn op de website van VVD-afdeling Gennep na een bedrijfsbezoek aan Bijlard. Trots heeft directeur Marcel Bijlard de lokale liberalen rondgeleid en verteld over zijn krachtige heihamer 'die druk aan het werk is in Rusland om brugpijlers in de grond te hameren', schrijft Van Hulsteijn. ,,En dat gemaakt in onze mooie gemeente, iets om trots op te zijn!''

Quote Wij hebben niets geleverd aan Rusland of iets dergelijks Directeur Marcel Bijlard September 2017. Minister Lilianne Ploumen (PvdA, Buitenlandse Handel) stelt een onderzoek in naar de export van de heimachine. Volgens Dematec-directeur Van den Heuvel voldoet die keurig aan alle regeltjes, de sancties voor de Krim gelden volgens hem niet voor de gehele brug; in ieder geval niet voor het gedeelte dat op onbetwist Russisch grondgebied is gebouwd, en daar is de heihamer ingezet.



Directeur Marcel Bijlard ontkende eerder desgevraagd elke betrokkenheid bij de Krimbrug. ,,Wij hebben niets geleverd aan Rusland of iets dergelijks.'' Dat klopt formeel, zijn opdrachtgever was Dematec. ,,En wat die met zijn heihamer doet zal me eerlijk gezegd een biet zijn.’’

Maar er was toch een Russische delegatie aanwezig, destijds bij de testopstelling in Milsbeek? ,,Geen idee, ik heb die mensen niet gesproken.’’

Bijlard wilde niet reageren op dit artikel. De foto's van de heihamer in Rusland op de Facebooksite van Dematec zijn afgelopen weekeinde verwijderd.

Volledig scherm De positie van de Krim verbeeld op een landkaart. © ANP