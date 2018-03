Rechtszaak: 'Grassprieten Leicester City en Olympisch Stadion te ver uit elkaar'

De bedoeling is dat er om de twee centimeter een kunstgrasspriet wordt geplaatst, zowel in de lengte als in de breedte. Bij de stadions van Amsterdam en Leicester, beide aangelegd in 2016, gebeurde dat echter niet. Daar stonden de sprieten in een van de twee richtingen 2,5 centimeter uit elkaar, in tegenstelling tot wat er met de klanten was afgesproken.



Dat blijkt uit een uitspraak van het gerechtshof van Den Bosch, die vanochtend werd gepubliceerd. Tarkett beschuldigde een oud-werknemer ervan de machines waarmee het veld werd aangelegd doelbewust te hebben gemanipuleerd. De medewerker werd ontslagen. Hij zou ook collega's onder druk hebben gezet om tandwielen in de machines te vervangen.