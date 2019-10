Rechter wijst eisen natuurorganisaties af: circuit Zandvoort mag werkzaamheden voortzetten

Volgens Stichting Duinbehoud en andere eisers had de provincie geen toestemming mogen geven voor graafwerk bij het racecircuit, omdat het leefgebied van beschermde rugstreeppadden en zandhagedissen erdoor wordt aangetast. Natuurorganisaties eisten dat de rechter het werk stillegt.



Gedeputeerde Staten Noord-Holland (GS) heeft voor de periode van 23 augustus 2019 tot en met 30 april 2020 ontheffing verleend aan de exploitant van het circuitpark. Er is ontheffing verleend tot het opzettelijk mogen verstoren of beschadigen van de leefomgeving van de rugstreeppad en zandhagedis.



De padden en hagedissen in het duingebied zijn ‘zwaar beschermde Europese soorten’. Die mogen alleen verstoord worden als sprake is van een ‘dwingend openbaar belang’, betoogde de advocaat van Stichting Natuurbelang Amsterdamse Waterleidingduinen tijdens de zitting.

Geen afbreuk

Na afloop van de werkzaamheden, zo oordeelt de rechtbank, zal hooguit 2 hectare grond definitief zijn onttrokken aan het leefgebied en ‘ziet geen grond om aan te nemen dat met het verlies van dit beperkte gebied afbreuk wordt gedaan aan de gunstige staat van instandhouding van de rugstreeppad en zandhagedis’.



De rechtbank volgt GS Noord-Holland in het standpunt dat er, gelet op de statuur van de Dutch Grand Prix en de grote maatschappelijke belangstelling daarvoor, sprake is van een dwingende reden van groot openbaar belang die de verlening van de ontheffing rechtvaardigt.



De provincie Noord-Holland en de advocaten van het circuit stelden tijdens de behandeling van het kort geding dat de gevolgen van de werkzaamheden beperkt en tijdelijk zijn. Het is de bedoeling dat op 3 mei 2020 voor het eerst sinds 1985 een Grand Prix wordt verreden in Zandvoort.

Volledig scherm Op circuitpark Zanvoort wordt gewerkt aan de hoofdtribune. © ANP

Onderzoeksbureau

De rechtbank constateert dat een onderzoeksbureau onderzoek heeft gedaan naar de aanwezige planten en diersoorten in het gebied die mogelijk negatieve invloed kunnen ondervinden van de geplande werkzaamheden. De eisers hebben volgens de rechtbank ook de onjuistheid of volledigheid van dat onderzoek niet aannemelijk gemaakt.



Voor de overige 8 hectare grond waarop de werkzaamheden worden uitgevoerd stelt de rechtbank vast dat deze gronden na het afronden van de werkzaamheden en het verwijderen van de amfibieschermen weer beschikbaar komen voor de rugstreeppad en zandhagedis.

