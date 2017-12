Rechter verbiedt motorclub Bandidos

Het Openbaar Ministerie vindt dat Bandidos Motorcycle Club als vereniging verboden moet worden en spande een rechtszaak aan. De rechter geeft het OM daarin gelijk en verbiedt de motorclub per direct. Het verbod geldt in Nederland voor zowel de nationale als de internationale vereniging.



De motorclub heeft volgens het OM niet alleen een uitgebreide geschiedenis van geweld, maar - sterker nog - verheerlijkt zelfs geweld. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de speciale ‘Expect No Mercy’-patch die Bandidos kunnen verdienen als ze grof geweld plegen. Er moet tenminste bloed hebben gevloeid voordat ze het lapje op hun jack mogen naaien. ,,Geweld wordt met deze onderscheiding ritueel vereerd en gestimuleerd”, aldus Officier van Justitie Ward Ferdinandusse.



Motorclub Bandidos is sinds 2014 in Nederland gevestigd en heeft zogeheten chapters in verschillende steden. Sindsdien zijn ook de nodige bikerwars uitgevochten, maakt het OM duidelijk. Ze wijzen op de aanslag op Bandidos-voorzitter Harrie Ramakers, bij wie in 2014 een granaat naar binnen werd geworpen. Tegen de politie verklaarde Ramakers dat hij een bloedspoor door heel Nederland zou trekken als zijn zoon – ook lid – iets zou overkomen.