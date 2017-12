Rechter verbiedt motorclub Bandidos per direct

Motorclub Bandidos is met onmiddellijke ingang verboden, zo heeft de rechtbank in Utrecht vandaag besloten. Volgens de rechter pleegt en stimuleert de motorclub geweld en worden geweldsincidenten van leden beloond. De club handelt in strijd is met de openbare orde, aldus de rechter.

Volledig scherm Leden van motorclub Bandidos in gesprek met hun advocaten Leon van Kleef en Marnix van der Werf voorafgaand aan de rechtszaak. © ANP Het Openbaar Ministerie vindt dat Bandidos Motorcycle Club als vereniging verboden moet worden en spande een rechtszaak aan. De rechter geeft het OM daarin gelijk. Het verbod geldt in Nederland voor zowel de nationale als de internationale vereniging.



Met dit besluit is de aanwezigheid van de Bandidos in Nederland, ,,in welke verschijningsvorm ook", per direct niet meer toegestaan. ,,De Bandidos typeren zichzelf als wetteloos en hanteren slogans die gewelddadige boodschappen bevatten", staat in het vonnis. ,,De wetteloosheid blijkt ook feitelijk te bestaan, gezien het aantal leden dat betrokken is bij strafbare feiten."



Vooral de strijd met de andere motorclub Hells Angels zorgt voor veel geweld, meer dan eens in het openbaar. Daardoor lopen omstanders, mensen die niets met de rivaliteit te maken hebben ook gevaar, aldus de rechter.

Lapje op jack

De motorclub heeft volgens het OM niet alleen een uitgebreide geschiedenis van geweld, maar - sterker nog - verheerlijkt geweld. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de speciale ‘Expect No Mercy’-patch die Bandidos kunnen verdienen als ze grof geweld plegen. Er moet tenminste bloed hebben gevloeid voordat ze het lapje op hun jack mogen naaien. ,,Geweld wordt met deze onderscheiding ritueel vereerd en gestimuleerd”, aldus officier van justitie Ward Ferdinandusse.



Motorclub Bandidos is sinds 2014 in Nederland gevestigd en heeft zogeheten chapters (afdelingen) in verschillende steden. Sindsdien zijn de nodige bikerwars uitgevochten, maakt het OM duidelijk. Ze wijzen op de aanslag op Bandidos-voorzitter Harrie Ramakers, bij wie in 2014 een granaat naar binnen werd geworpen. Tegen de politie verklaarde Ramakers dat hij een bloedspoor door heel Nederland zou trekken als zijn zoon – ook lid – iets zou overkomen.

Niet voldoende

Volgens het OM is een verbod voor alleen de Nederlandse afdeling niet voldoende. ,,De internationale structuur van de Bandidos MC maakt het noodzakelijk dat activiteiten van alle, ook buitenlandse Bandidosleden in Nederland worden verboden", aldus het OM afgelopen oktober tijdens de behandeling van de zaak.



De advocaat van Bandidos, Marnix van der Werf, meent dat een verbod inbreuk maakt op het 'fundamentele recht op vereniging'. Daarnaast is Bandidos volgens hem geen wereldwijd georganiseerde club, dus kan die als zodanig niet worden verboden.



De kans dat motorclub Bandidos in beroep gaat tegen het verbod van de rechter is volgens Van der Werf heel groot. ,,Een aantal keuzes van de rechtbank heeft mij verbaasd", aldus Van der Werf na afloop van het vonnis. ,,Er zijn leden van Bandidos in bijvoorbeeld Marseille die geen weet hebben van deze rechtszaak hier, maar het verbod geldt nu dus ook voor hen."

Geen zin

Het Openbaar Ministerie is zeer tevreden over het vonnis. ,,Dit geeft hoop voor de aanpak van andere motorclubs", aldus een woordvoerder. Het OM onderzoekt ook de mogelijkheden om motorclubs No Surrender en Satudarah te verbieden.



Jan Brouwer, hoogleraar Algemene Rechtswetenschap aan de Rijksuniversiteit Groningen, gaf eerder aan dat dit geen zin heeft. ,,Stel dat het nu lukt om Bandidos te verbieden, dan noemen ze zich niet langer Bandidos, maar bij wijze van spreken Ramdidos”, zegt Brouwer. ,,Ze veranderen twee letters op hun hesje en gaan gewoon door. Dat gebeurt nu ook in Duitsland, waar bepaalde afdelingen van Hells Angels door de rechter zijn verboden.”