Rechter stelt kabinet ultimatum: nog drie maanden om Nederlandse IS-vrouwen op te halen

De vijf wordt deelname aan een terreurorganisatie ten laste gelegd en het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. Het bijwonen van hun zaak is een recht, maar omdat ze niet op eigen kracht weg kunnen uit het kamp lukt dat niet, schrijft de NOS . ,,Het loopt al jaren. De staat had ze al jaren geleden kunnen ophalen”, zegt de advocaat van de IS-vrouwen, Andre Seebregts. Volgens de raadsman heeft de rechter ‘al jaren geleden’ opdracht gegeven de vrouwen op te halen. ,,Het lijkt erop dat de staat eigenlijk niets heeft gedaan in die tijd’’, aldus Seebregts tegen de NOS. Vandaag boog de rechtbank zich over dertien verzoeken, waarvan er acht die nu pas zijn ingediend langer worden aangehouden. In geval van de voornoemde vijf stelt de rechter het kabinet echter een ultimatum.

Te gevaarlijk

Ophalen zou volgens het kabinet te gevaarlijk zijn, zo wordt sinds jaar en dag gezegd. Toch lukte het begin vorige maand om één vrouw naar Nederland te halen, net voordat de rechter de zaak tegen haar wilde laten vallen. De 29-jarige Goudse Syriëganger Ilham B. en haar twee kinderen werden opgehaald uit het kamp. Als dat met de vijf andere vrouwen niet lukt, heeft het kabinet iets uit te leggen stelt de rechter nu.



Vorige week debatteerde de Tweede Kamer over het terughalen van B. Een meerderheid van de Kamer was daar niet blij mee en vreest dat met de terugkeer van de vrouw ook voor andere IS-vrouwen de deur wordt opengezet. Volgens hen moeten Nederlandse Syriëgangers ter plekke worden berecht, maar dat zou volgens experts niet mogelijk zijn. Het Openbaar Ministerie, de AIVD en NCTV, pleiten allemaal voor berechting in Nederland.



Justitieminister Grapperhaus stelde dat er in het geval van B. ‘geen precedentwerking’ was en dat zij alleen werd teruggehaald om haar vervolging niet te ontlopen. Kan dat in het geval van deze vijf vrouwen niet, dan worden hun zaken gesloten, is er geen hoger beroep meer mogelijk en kunnen zij niet meer worden vervolgd. Ook bestaat de kans dat de Koerdische autoriteiten de vrouwen vrijlaten, meldde Grapperhaus eerder.