Rechter ontslaat Sywert van Lienden bij eigen mondkapjesstichting

Het Openbaar Ministerie vroeg om hun ontslag omdat justitie denkt dat zij klanten vanuit de mondkapjesstichting hebben doorgesluisd naar een commerciële bv. Hiermee verdienden zij miljoenen. Dat terwijl ze eerder aangaven zonder winstoogmerk te werken. Dat laatste wordt vooral Van Lienden aangerekend, omdat hij veel in de media te zien was.

Conflicterende belangen

Volgens de rechtbank hebben de twee niet goed nagedacht over het feit dat de oprichting van een commerciële bv in strijd is met de belangen van een stichting zonder winstoogmerk. Door bij iedere bestelling zelf de afweging te maken of de koop moest worden gesloten via de stichting of het winstgevende bedrijf, lieten de bestuurders het tegenstrijdige belang ook voortbestaan.