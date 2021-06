Rechter in zaak ‘satanische pedonetwerk’ tweemaal gewraakt: verzoeken maandag behandeld

Dat meldt de rechtbank Den Haag. Wraking is een procedure die bedoeld is om de objectiviteit van een rechter te beoordelen. Maandagochtend behandelt de wrakingskamer de verzoeken.

De uitspraak volgt twee weken later. Dan wordt duidelijk of kortgedingrechter Hoekstra-Van Vliet - ook gewraakt door Willem Engel - mag aanblijven, zoals zij zelf wil.

‘Journalist’

Afgelopen maandagmiddag diende een kort geding dat de gemeente Bodegraven-Reeuwijk had aangespannen. Via de rechter wil de gemeente afdwingen dat Micha Kat (in Ierland), Wouter Raatgever (in voorlopige hechtenis in Alphen) en Joost Knevel (oud-inwoner van Bodegraven, nu in Spanje) stoppen met hun beschuldigende berichten.