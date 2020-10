Rechter: Horeca moet deuren dichthouden

Weer weekrecord met ruim 55.000 positieve corona­tests, maar de R is licht gedaald

15:45 Het aantal positieve coronatests was in de afgelopen week weer hoger dan de week daarvoor en is uitgekomen op 55.587. Dat is een nieuw weekrecord, meldt het RIVM in zijn wekelijkse update. Toch lijkt het erop of de groei ietsjes afvlakt. De R is licht gedaald.