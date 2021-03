Rechter: besluit Stintverbod ‘onzorgvuldig’, schadevergoeding voor kinderopvang

In september 2018 kwamen vier kinderen om het leven toen de Stint waarin ze zaten op een spoorwegovergang in Oss plotseling tot stilstand kwam en aangereden werd door een trein.

Na het ongeluk besloot minister Cora van Nieuwenhuizen alle 3000 Stints tijdelijk van de weg te halen, omdat het vervoersmiddel niet voldeed aan de eisen van ‘bijzondere bromfietsen’. Verkennende onderzoeken en meldingen van eerdere problemen wezen op mankementen bij het rem- en aandrijfsysteem van de Stint.

Emotioneel en overhaast

Hoewel dat besluit volgens sommige kinderopvangorganisaties een ‘emotionele en overhaaste, niet onderbouwde reactie op het tragische ongeval in Oss’ was, had de minister daar vanwege de veiligheidsrisico’s recht toe, stelt de rechtbank in een vonnis dat vandaag gepubliceerd is.

In december 2018 besloot Van de Nieuwenhuizen tot een definitief verbod van de Stint. Ze baseerde dat besluit op nader onderzoek van TNO.

Minister Cora van Nieuwenhuizen bij de onthulling van het herdenkingsmonument voor de kinderen die overleden bij het Stint-ongeluk.

Volgens het ministerie voldeed het oudste type Stint (motorvermogen van 800 watt en zonder handrem) niet aan de eisen. Het had eigenlijk nooit de weg op gemogen, maar het ministerie gaf toch een vergunning.

Deze Stint werd nauwelijks gebruikt. De meeste Stints - zo’n 90 procent - waren een nieuwer type (1200 watt en handrem). Toch besloot Van Nieuwenhuizen dat ook die Stints van de weg moesten. De fabrikant had dit model opnieuw voor een vergunning moeten aanmelden, stelde ze. Omdat niet is gebeurd, reden ze ‘illegaal’ rond.

Het ministerie heeft alle bezwaren op het verbod verworpen. De fabrikant en 150 kinderopvangorganisaties stapten daarop naar de rechter. Ze vinden dat de minister ‘onzorgvuldig’ onderzoek heeft laten doen. Ze wijzen erop dat dat de nieuwe Stint veiliger is dan het type dat ooit gekeurd is en waarmee het ongeluk in Oss gebeurde.

Remweg

Uit onderzoek van keuringsbedrijf TÜV SÜD blijkt dat de remweg van de nieuwere Stint wel binnen de veiligheidsnorm blijft - bij gebruik van de handrem en het terugdraaien van de gashendel. Dat staat haaks op conclusies van TNO.

De bevindingen van TÜV zijn niet voorgelegd aan TNO. Dat had wel moeten gebeuren, oordeelt de rechter nu. De rechtbank spreekt van een ‘onzorgvuldig tot stand gekomen besluit’.

De BSO-bus, zoals de nieuwe Stint heet die nu weer de weg op mag.

Volgens de rechtbank had Van Nieuwenhuizen al kunnen weten dat de Stint niet aan alle eisen voldeed toen het voertuig op de markt werd toegelaten. De minister moet de intrekking van de vergunning opnieuw beoordelen en de veiligheid van de nieuwere Stints laten onderzoeken.

Als Van Nieuwenhuizen bij haar besluit blijft, hebben de fabrikant en kinderopvangorganisaties recht op een schadevergoeding, aldus de rechter.

Schade verhalen

Gebruikers van de oude Stints (800 watt) kunnen nu de schade verhalen, zegt Brancheorganisatie Kinderopvang. Voor het nieuwe model is dat nog afwachten.

,,De bal ligt nu bij de minister’’, zegt directeur Emmeline Bijlsma. ,,We zullen nauwlettend volgen wat ze gaat doen. We hebben veel schade geleden. Niet alleen omdat we het voertuig langs de kant hebben moeten laten staan, maar ook omdat we ruim twee jaar vervangend vervoer hebben moeten regelen. Dat kost heel veel geld.’’

Inmiddels heeft de fabrikant toestemming voor het gebruik van een volledig vernieuwde Stint: de BSO-bus. Een terugkeer van de oorspronkelijke Stint is dus niet het doel, zegt Bijlsma. ,,Dat is een gepasseerd station.’’

De vernieuwde Stints in een magazijn.

