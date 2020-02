Rechtbank vraagt EU-hof om advies na twijfels over 'sjoemelsigaret'

‘Topfuncti­o­na­ris die tegen Trump getuigde is Witte Huis uitgezet’

7 februari Een belangrijke getuige in het impeachment-onderzoek naar de Amerikaanse president Donald Trump, is het Witte Huis uitgezet. Dat meldt de advocaat van de getuige in kwestie, luitenant-kolonel Alexander Vindman. Hij werkte voor de Nationale Veiligheidsraad.