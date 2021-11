Rechtbank: Taghi na aanhouding neef onterecht in beperking gesteld

Volgens de rechtbank zijn die beperkingen onterecht opgelegd, omdat er geen wettelijke grondslag voor was. Youssef Taghi werd op 8 oktober van dit jaar aangehouden terwijl hij zijn cliënt en familielid Ridouan Taghi bezocht. Hij wordt verdacht van deelname aan een criminele organisatie. Ook Ridouan Taghi is verdachte in dat onderzoek. Maar, zo stelt de rechtbank, hij is in dat onderzoek naar zijn neef niet aangehouden en in verzekering gesteld. En dat is volgens de rechtbank is dat wel een vereiste voor een zogenoemd bevel beperkingen.

Van deze eis kan alleen worden afgeweken in geval van een acute noodzaak, maar daar is volgens de rechtbank geen sprake van aangezien het Openbaar Ministerie de aanhouding van de advocaat grondig had voorbereid. ,,Nu geen sprake is van een acute noodzaak kan het ontbreken van een wettelijke grondslag niet worden gerechtvaardigd. Het bezwaarschrift is derhalve gegrond,” aldus de rechtbank.

Serieuze verdenking

De verdenking tegen Youssef Taghi is een serieuze. Volgens het OM is uit afgeluisterde gesprekken gebleken dat Youssef Taghiu zouonder meer betrokken is geweest bij plannen voor een gewelddadige uitbraak of bevrijding van Taghi uit de EBI. Het OM beschuldigt hem er ook van dat hij tot de veronderstelde misdaadorganisatie van Taghi heeft behoord. Ze zouden ook hebben gesproken over drugshandel en het witwassen van misdaadgeld.