Rechtbank stuurt in cel mishandelde moordverdachte uit Lelystad terug naar cel

Na 88 jaar blijkt Ab toch geen enig kind

11:00 Ab Kaal liet onlangs taart bezorgen in Het Weggeler, het zorgcomplex waar hij woont. Niet omdat de 88-jarige Almeloër jarig was of een diploma heeft gehaald. De reden is bijzonder: de hoogbejaarde heeft z'n leven lang gedacht dat hij enig kind was. Maar dat blijkt niet zo te zijn: hij heeft nog maar liefst negen halfbroers en -zussen.