Rechtbank spreekt Henk R., alias de 'Zwarte Cobra', vrij van dubbele moordopdracht

De rechtbank heeft Henk R., alias de ‘Zwarte Cobra’ vrijdag vrijgesproken van het geven van de moordopdracht op de Griekse diamantair en drugshandelaar Henie Shamel en de doodslag op zijn vriendin Anne de Witte in Antwerpen, bijna dertig jaar geleden. De twee werden op 9 mei 1993 kort na middernacht in een geparkeerde auto onder vuur genomen door twee mannen en overleden enkele dagen later aan hun verwondingen.

Het Openbaar Ministerie had half februari nog 22 jaar cel geëist tegen R. voor deze ‘schokkende moord’. De rechtbank zegt weliswaar aanwijzingen te zien voor betrokkenheid van R., maar onvoldoende voor een veroordeling.

Volgens Mark Teurlings, advocaat van Henk R., lijdt het OM in de strafzaak aan tunnelvisie. ,,Mijn cliënt moet en zal veroordeeld worden. Een ander scenario is volgens justitie niet eens de moeite waard om te onderzoeken”, aldus de raadsman voor de rechtbank in Amsterdam.

Voor de rechtbank in Amsterdam zei R. dat hij ‘absoluut niet‘ achter de dubbele moord heeft gezeten en beklemtoonde hij dat van een schuld aan Shamel geen sprake was. Shamel vond wél dat hij recht had op geld omdat R. door hem veel zou hebben verdiend. R. schoof hem om die reden al met enige regelmaat kleinere bedragen toe, beaamde hij maandag. ,,Maar een schuld? Nee.”

Stanley Kai Esser

Voor de moorden zijn eerder twee tussenpersonen en een schutter veroordeeld. R. kon niet worden berecht, omdat hij een celstraf van zeventien jaar uitzat in de VS. Volgens het OM gaf hij opdracht Shamel uit de weg te ruimen om een miljoenenschuld, ontstaan na de onderschepping van een partij drugs. R., in de jaren tachtig en negentig een prominente figuur in het vaderlandse criminele circuit, heeft ontkend. Volgens hem had hij helemaal geen schuld bij Shamel, laat staan een motief voor de moord.

Zijn raadsman benadrukte eerder al dat het veel waarschijnlijker is dat de in 2020 overleden drugshandelaar Stanley Kai Esser achter de aanslag zat. Die raakte tijdens een ontmoeting met Shamel in 1984 zwaargewond toen hij in het hoofd werd geschoten en zou sindsdien zijn uit geweest op wraak. Woensdag werkte Teurlings dit scenario - door het OM tot nu toe “niet overtuigend” genoemd - voor de rechtbank verder uit.

Tegenstrijdigheden

Teurlings wees op verklaringen van een vriend van Shamel, die hij had verteld dat hij een grote som geld van een man uit Nederland verwachtte, dat hij die man eerder had neergeschoten ‘en dat die thans wel zou betalen’. Ook wees hij op een reeks tegenstrijdigheden in getuigenverklaringen en de goede verstandhouding tussen R. en Shamel, getuige een tapgesprek kort voor de moord. ,,Toch is het OM alleen maar bezig de zaak tegen mijn cliënt sterker te maken en wimpelt het elke aanwijzing die in een andere richting wijst honend weg.”

De raadsman vroeg ‘bij gebrek aan elke vorm van bewijs’ - naast niet-ontvankelijkheid voor het OM vanwege het overtreden van een reeks procesregels - vrijspraak voor R.