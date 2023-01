Rechtbank noemt beelden van ontucht door oppassers ‘schokkend’

De rechtbank in Den Bosch heeft de beelden die het Limburgs stel opnam van het seksueel misbruik van zeven meisjes ‘schokkend’ genoemd. Vandaag stonden de oppas (54) en haar kennis (59) voor de rechter. Allebei wijzen ze naar elkaar als degene die het initiatief daarin had.

In eerste instantie was het de bedoeling dat de beelden op een zitting zouden worden vertoond. De rechtbank besloot dat echter niet te doen. Ze bekeek de beelden in de raadkamer. ,,Een dwingende, grove en ruwe toon van de vrouw jegens de kinderen is hoorbaar. Bij de kinderen is ontreddering, verdriet en angst te zien.”

Bij de rechtbank in Den Bosch begon dinsdagochtend de rechtszaak tegen de 54-jarige Nancy D. en haar 59-jarige partner Peter S. Zij worden verdacht van seksueel misbruik van zeven meisjes tussen de 1 en 6 jaar. D. bood zich aan als oppas en S. keek via de webcam mee met het misbruik. Ook bewerkte D. nog video’s van het misbruik voor ze die naar S. stuurde.

Nazisme en dierenporno

De twee leerden elkaar begin 2018 kennen via een datingsite. Al snel kenmerkte hun relatie zich door seksuele fantasieën op het gebied van sm, nazisme, dierenporno en kinderporno. Ook is de toen 17-jarige dochter van de vrouw is als experiment gedrogeerd. De vrouw zou haar ook ‘aangeboden’ hebben aan de man, maar dat kind is niet misbruikt. Allebei wijzen ze naar elkaar als degene die het initiatief nam.

In augustus 2019 schreef Nancy D. zich in op twee websites die bemiddelden in oppassers. Ze bood zich daar aan als oppas tegen een laag uurtarief. Na verloop van tijd verlaagde ze haar tarieven ook nog. Tijdens het oppassen kreeg de vrouw opdrachten van haar partner. Ook hierbij wijzen ze weer naar elkaar als initiatiefnemer. De vrouw bekent wel alle ontucht waarvan ze wordt verdacht. S. bekent ook grotendeels.

De slachtoffers en hun ouders waren dinsdag niet aanwezig bij de rechtszaak. Namens hen is wel een oproep gedaan om voorzichtig te zijn met hun privacy. In de rechtbank worden de namen van de kinderen ook niet genoemd, ze worden aangeduid met alleen hun voorletter. De voorzitter: ,,Het is onbekend hoeveel herinnering zij zullen hebben aan de feiten en of ze daarvan schade zullen ondervinden.”

Voor de rechtszaak zijn vier dagen uitgetrokken. Maandag klinken de strafeisen, de uitspraak is op 13 maart.