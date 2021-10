Rechtbank legt 30 jaar celstraf op voor moord Derk Wiersum

De Amsterdamse rechtbank heeft Giërmo B. en Moreno B. 30 jaar celstraf opgelegd voor de moord op advocaat Derk Wiersum. De advocaat van kroongetuige Nabil B. werd in september 2019 voor zijn huis in Amsterdam Buitenveldert doodgeschoten. Eerder had het OM levenslang geëist tegen de twee mannen .

Volgens de rechtbank is vast te komen te staan dat het ging om een goed voorbereid moordplan, waarbij meerdere voorverkenningen zijn uitgevoerd. Alternatieve scenario's die de advocaten hebben geponeerd, zoals een uit de hand gelopen ontvoering of bedreiging, verwierp de rechtbank. Ook moord met voorbedachte rade is volgens de rechtbank bewezen, omdat de betrokkenen meer dan voldoende tijd hebben gehad om zich te beraden. De rechtbank sprak van een ‘nauwe en bewuste samenwerking’ tussen Giërmo B. en Moreno B., die er op was gericht om Wiersum om het leven te brengen. Het alibi dat de twee inbrachten is volgens de rechtbank ongeloofwaardig.

Wiersum stond als advocaat kroongetuige Nabil B. bij. Een opdrachtgever heeft justitie tot op de dag van vandaag niet in beeld, al gaat justitie er vanuit dat Ridouan Taghi bij de moord betrokken is. Hij is geen verdachte in de zaak; zijn neef Anouar wel. Die zaak is afgesplitst en wordt later door de rechtbank besproken. Giërmo B. en Moreno B. hebben altijd ontkent iets met de moord te maken te hebben gehad.

‘Een jong en gelukkig gezin is kapot gemaakt’

De officieren van justitie waren drie maanden geleden tijdens het requisitoir hard in hun oordeel over de verdachten. Zij noemde de dood van Wiersum het gevolg van ‘een doelgerichte, goed voorbereide aanslag’. ,,Derk Wiersum was kansloos tegen dit onverhoedse vuurwapengeweld”, zei een van de twee officieren van justitie. De weduwe van Wiersum heeft haar man onder een deken op straat zien liggen, zei de officier. ,,Een jong en gelukkig gezin is kapotgemaakt. Een kind verliest met een ouder alles wat vertrouwd is.”

Tijdens het proces hebben de verdachten weinig willen verklaren. ,,De gehele gang van zaken getuigt van een genadeloos, kil en berekenend optreden van de verdachten”, zei de officier. Dat de verdachten geen spijt betuigen of namen van derden noemen, is ‘frustrerend’ en ‘beangstigend’ voor de nabestaanden.