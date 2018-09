Rechtbank buigt zich volgend jaar over mogelijk verbod Hells Angels

Civiele procedures

Justitie heeft de rechtbank gevraagd om een verbod op de buitenlandse corporatie de Hells Angels Motorcycle Club en de Nederlandse onderafdeling Hells Angels MC Holland. Eerder werden al in civiele procedures de Bandidos en Satudarah door de rechtbank verboden.



Bandidos is in hoger beroep gegaan, het gerechtshof in Arnhem doet op 13 november uitspraak. Onlangs begon het OM ook een procedure om No Surrender te laten verbieden. Een eerdere poging van het OM om Hells Angels te verbieden, strandde in 2009.