Reanimatie van de lokale journalistiek

Meisje (15) dood na val van grote hoogte, waarschijnlijk van bouwkraan

11 maart Op een bouwplaats bij het Duitse Legden is zaterdag het lichaam gevonden van een 15-jarig meisje, dat van grote hoogte naar beneden is gevallen. Legden ligt op circa een half uur rijden van Enschede. Vrijwel zeker is dat ze uit een bouwkraan viel, waar ze in geklommen was.