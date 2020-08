Reacties op Grapperhaus: 'Datum 50-jarig huwelijk niet te wijzigen, trouwerij wel’

LezersbrievenLezers van onze krant en site kunnen zelf een ingezonden brief sturen via brieven@ad.nl . Hieronder een selectie van de lezersbrieven die maandag 31 augustus in de krant verschenen over het huwelijk van minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) en drie andere artikelen die zaterdag op deze site zijn gepubliceerd.

Grapperhaus 1. | Het is wel erg mager waar de minister mee wegkomt

‘Na ‘sorry’ wil (en kan) Grapperhaus verder’ (AD 29-8). Mijn vrouw en ik waren 17 juli 50 jaar getrouwd. Wij hebben ons bruiloftsfeest geannuleerd en besloten om het dit jaar niet meer te vieren. Onverantwoord. Mogelijk in 2021. De datum van een 50-jarig huwelijksjubileum kun je niet wijzigen. De datum van een trouwerij wel. Ik vind het heel goedkoop dat minister Grapperhaus er met een excuus vanaf komt. Wij zijn bij lange na niet de enigen die dit is overkomen en die zich wel aan de regels houden.



Teus van der Wal, Nieuw-Lekkerland.



Grapperhaus 2. | Bedank hem, hij is het net als alle Nederlanders zat

Meneer Grapperhaus moeten we omhelzen: hij geeft op een duidelijke foto stiekem de start voor terug naar normaal. Net zoals de andere 17 miljoen Nederlanders is hij de huidige gekte ook zat. Dus voor hem werk aan de winkel om wat goed te maken. Snel te starten met het back to normal, dus zonder vier dagen per week online-onderwijs voor universiteit en HBO, start voetbalseizoen met gesloten clubhuizen en geen ban meer op de Sparta Marsch. We moeten daarbij af van de onnodige angst. Maandenlange financiering door de staat is onwenselijk, niet haalbaar en onbetaalbaar. Rust roest. Mensen willen sociaal contact. Ondernemers willen af van de passiviteit die hun slapeloze nachten bezorgt. Begin van leuke actie, waarin de media een grote en belangrijke rol kunnen spelen.



Dr. Robert Mol, huisarts, Rhoon.

Grapperhaus 3. | Een groepsfoto is normaal

De fotograaf nodigde het gezelschap uit voor de groepsfoto. Heel normaal bij een bruiloft. ‘Toevallig’ ziet een andere fotograaf dat en gaat er met ‘de buit’ vandoor. Leuk om iemands mooiste dag te verpesten?



M. de Ligt, Santpoort.

Grapperhaus 4. | Mogen zij misschien een keer een foutje maken?

Mogen deze mensen zich misschien ook een keer vergissen? Laat ze met rust, zéker tijdens hun vakantie. Ze hebben toch toegegeven dat ze niet hebben opgelet? Nou dan!



Cécile Beckers, Utrecht.

Alcoholpromillage | Ik hoop dat werkgevers voor hem in de rij staan nu

‘Ik zou het ook niet geloofd hebben’ (AD 29-8). Als de vakbekwaamheid, evenals de mensenkennis van Ilse van der Maesen niet 100 procent geweest waren, was de toekomst van Willem Aalbers totaal naar de knoppen gegaan. Gelukkig is bewezen dat een zeer zeldzame ziekte hem parten speelde. Ik vind dat naast eventuele psychische hulp, alle materiële en financiële gevolgen teruggedraaid moeten worden en een royale schadeloosstelling moet volgen, desnoods via crowdfunding. Werkgevers behoren in de rij te staan om zo’n kerel in dienst te kunnen krijgen. Het is toch een positief bericht naast alle meldingen over steunfraude of uitkeringen aan de waarheid niet zo nauw nemende beroepswerklozen?



J. van Katwijk, Hendrik-Ido-Ambacht.

Kluun | Onbegrijpelijk dat zo’n loser een podium krijgt

‘Mijn libido is zeker niet weg, maar ik pleeg geen overspel meer’ (Magazine 29-8). Mijn ontbijt kwam er spontaan weer uit toen ik AD Magazine onder ogen kreeg en Kluun zag. Toen ik borstkanker kreeg, inclusief het hele pretpakket aan behandelingen, was mijn man er. Hij stond dag en nacht voor mij klaar, hield het huishouden draaiende en zat naast mijn ziekenhuisbed met zijn laptop op schoot om ook nog te kunnen werken. Toen hij later zelf ziek werd en ALS kreeg, was ik er voor hem. In goede en slechte tijden, beloofden we elkaar ruim 30 jaar geleden. Maar dit komt in het woordenboek van Kluun niet voor. Dat zo’n loser ook nog een podium krijgt is voor mij onbegrijpelijk.



Marianne van Dijk, Langeweg.

Column Angela | Ze ziet het merendeel niet

‘Recyclen’ (Column 28-8). In haar column over de nieuwe presentatoren van Paleis voor een Prikkie slaat Angela de Jong de plank volledig mis wanneer ze stelt dat alle homo’s die je op tv tegenkomt ‘overdreven hysterische types in glitterjasjes’ zijn. Hoe is het mogelijk dat het iemand die tv-kijken als beroep heeft totaal is ontgaan dat de afgelopen vijftien jaar vele ‘normale’ homo’s op tv hun opwachting hebben gemaakt? Willekeurig: Paul Groot, Rik van de Westelaken, Claudia de Breij, Barbara Barend, Winfried Bayens, Margriet van der Linden, Hugo Kennis, Harm Edens, Kees Tol, Wouter Hamel, Ferry Doedens, Ellie Lust. En zo kan ik nog wel even doorgaan, de lijst is (gelukkig) enorm. Ik kan me niet voorstellen dat Angela al deze mensen ongeschikt acht als rolmodel.



Fred Sevriens, Den Haag.

