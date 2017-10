Razendsnelle stoel voor 'de Messi van rolstoelhockey'

Gisteren kon hij hem in gebruik nemen. De nieuwe rolstoel die in amper drie maanden tijd door acties van familie, vrienden en kennissen werd gefinancierd. In Rotterdam werkte Sjoerd Jansen uit Gouda zijn eerste rolstoelhockeytraining in de gemotoriseerde stoel af.