Raymond (21) kan amper praten na 'geweldsexplosie' in bijzijn van vriendin: 'Dader kwam uit het niets’

Een man uit Assen is woensdagavond ernstig mishandeld bij een natuurplas in Gasselte, een dorpje in Drenthe. De 21-jarige Raymond werd in het bijzijn van zijn vriendin geschopt en geslagen en raakte ernstig gewond aan zijn gezicht. ,,Dit kan en mag niet zonder consequenties blijven”, zegt zijn moeder tegen deze site.

De mishandeling gebeurde bij zwemplas ‘t Nije Hemelriek in Gasselte, tussen 19.00 uur en 19.30 uur. Raymond en zijn vriendin zijn daar aan het ontspannen als een kalende man van ongeveer dertig jaar op de man begint in te slaan. Uit het niets, zegt zijn moeder. ,,Alleen de dader kan antwoord geven op het waarom”, verzucht ze. ,,Hij kwam van achteren en sloeg mijn zoon het ziekenhuis in. Zonder enige aanleiding.”

Raymond raakt buiten bewustzijn en wordt met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hij heeft onder meer een gebroken neus en schedelfractuurbreuk. De politie bevestigt de mishandeling, maar heeft verder nog geen informatie over de dader en het gebeuren. Dat wordt uitgezocht, laat een woordvoerder weten. ,,Het letsel was zodanig dat de man eerst naar het ziekenhuis is overgebracht.”

Aangifte

De dader, volgens Raymond een lichtgetinte man, zou samen met twee vrouwen met zwart half lang haar zijn geweest. De vrouwen droegen volgens de ouders van het slachtoffer (zijn vriendin was er ook bij) een gescheurde boodschappentas met handdoeken. Raymond en zijn vriendin kregen nadien hulp van een man en twee vrouwen uit Assen die een ambulance hebben gebeld.

Ondertussen gaat het naar omstandigheden weer goed met Raymond. Hij herstelt langzaam, maar heeft nog altijd moeite met praten. Hij heeft gisteren aangifte gedaan van zware mishandeling. ,,We hopen dat iemand iets gezien heeft of videobeelden heeft van de mishandeling. Die zouden we dan graag willen hebben. Hoe klein ook, voor ons kan het misschien heel groot zijn.”

Drugs gedeald en gebruikt

Het doet Raymond verdriet dat mensen op Facebook suggereren dat er iets aan de mishandeling vooraf moet zijn gegaan. ,,Nee, dit kwam geheel vanuit het niets”, verzekert zijn moeder. ,,Heel laf, door een of andere ‘held’ is mijn zoon van achteren aangevallen, zomaar. Op zijn hoofd geschopt en geslagen om niks! Ik hoop van harte dat het jullie bespaard blijft je kind zo te moeten zien liggen in het ziekenhuis. Denk eens na voordat je een opmerking plaatst!”

‘t Nije Hemelriek en Gasselterveld zijn de laatste tijd immens populair bij mensen. Er komen dagelijks duizenden mensen op af. Maar ook in de avonduren en ‘s nachts lopen er tal van - veelal - jongeren rond. Volgens betrokkenen wordt er veelvuldig drugs gebruikt, gedeald, gedronken en vuurtjes gemaakt in de natuur. Ook worden grote lachgascilinders gevonden.