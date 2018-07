Radioactiviteit vrijgekomen bij crematie

'Amfibische rondvaart­boot VS zou hier nooit het water in mogen'

18:08 De amfibische rondvaartboot die in de Amerikaanse staat Missouri kapseisde en zonk, had in Nederland nooit voor dat doel het water in gemogen. Dat zegt Christoffel Wielders, de eigenaar van het Rotterdamse Splash Tours, dat ook rondvaarten met amfibievoertuigen aanbiedt.