Radicale predikers hebben grote invloed op Amsterdams Haga Lyceum

Een groep islamitische radicalen is actief op het Cornelius Haga Lyceum. Daartoe behoren de Hilversumse prediker Fouad el Bouch (Abu Hafs), de Turkse prediker Abdullah Özütürk (Ebu Erwe), de voormalige docent maatschappijleer Kasim Tekin en de bekeerde ex-PVV’er Arnoud van Doorn.



Die informatie wordt als ‘persbericht’ via whatsapp verspreid door een anonieme groep uit Zaanstad, die zichzelf Moslims tegen salafisme en extremisme noemt en zegt te spreken namens ‘de gemeenschap van moslims in Noord-Holland’.

Betrouwbare bronnen bevestigen de informatie, die voor de veiligheidsdiensten vorige week de belangrijkste reden was om openlijk aan de bel te trekken over de school, een uiterst ongewone stap.



De broers Söner en Son Tekin Atasoy, oprichters van de school, laten de groep volgens het persbericht opereren buiten het zicht van ouders en overheid. Zij zijn, aldus de schrijvers, ‘uit op de indoctrinatie van jonge moslims met het oog op de confrontatie met de Nederlandse samenleving en de rekrutering van jongeren voor nieuwe conflicthaarden elders in de wereld’.



De groep zou zich bezighouden met ‘vormingsaanbod, gericht op Marokkaanse leerlingen met het oog op verankering van de islam in de zielen van jongeren’. De ‘infiltratie’ van de groep in het Cornelius Haga Lyceum zou bovendien deel uitmaken van een plan om ook voet aan de grond te krijgen in Marokkaanse moskeeën in Amsterdam en andere steden in Nederland.

Ronselaar

El Bouch, die religiestudies volgde aan de Universiteit van Amsterdam, exploiteert vanuit Hilversum het succesvolle YouTubekanaal ‘Bewust Moslim’. Bekend werd hij met zijn lied Blanke tirannie, waarin hij zingt over ‘de soldaten van onze religie’. Prediker Özütürk werd vorig jaar door Amsterdamse autoriteiten gezien als een ronselaar voor de jihad. Kasim Tekin is een geradicaliseerde docent maatschappijleer uit Almere.



Arnoud van Doorn roert zich de laatste dagen uitvoerig rond het Cornelius Haga Lyceum. Op Twitter werpt hij zichzelf op als een van de belangrijkste voorvechters van de school. In Den Haag heeft hij zich na zijn bekering tot moslim aangesloten bij de radicaal-islamitische Partij van de Eenheid. Van Doorn zou fondsen regelen in Saoedi-Arabië en de Golfstaten.

Kweken en voeden haat

De toon van de brief is verontwaardigd en bezorgd. De echte vijanden van de islam, schrijft de groep uit Zaanstad, zijn de salafisten en de extremisten, en niet de Nederlandse bevolking en autoriteiten. ‘Zij kweken en voeden de haat van de samenleving en de overheid tegen de islam en moslims en zijn daarom gevaarlijker dan de anti-islambeweging.’



Woensdagavond organiseert de gemeente opnieuw een avond voor ouders van kinderen die al op school zitten of van plan zijn hun kinderen erheen te sturen. Dinsdag ontaardde de avond in chaos, nadat het zaaltje te klein was gebleken om iedereen een plek te bieden. Onder leiding van Arnoud van Doorn verlieten de belangstellenden het pand.

Onderzoeksrapport Inspectie