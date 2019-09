Racewagen rijdt publiek in bij Autocross Leende, vier gewonden

Het evenement is vanaf 11.00 uur vanochtend bezig en de auto zou tijdens de prijsuitreiking in het publiek zijn gereden. Volgens de politie zijn er vier gewonden: 2 mannen, een vrouw en een jongetje. Zij zijn afgevoerd naar het ziekenhuis. ,,En we hebben begrepen dat er ook gevochten wordt. Of dat in verband staat met het ongeluk, dat weten we niet", aldus een politiewoordvoerder. Hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. De ontstane vechtpartij is door de politie in de kiem gesmoord.