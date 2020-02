Racen in Zandvoort krijgt een smerige bijsmaak nu álles moet wijken voor rijke drammers

Misschien zou het wél heel leuk worden en zou de overlast uiteindelijk best meevallen. Het zou weleens het meest duurzame feestje van Nederland kunnen worden, met al die huurfietsen en treinen. Misschien zou het één groot volksfeest worden met Max Verstappen op poleposition. Ik stond met metersdik kippenvel bij de Tourstart in Utrecht in 2015. Ik gun de fans van Formule 1 heus ook zo’n ervaring op Zandvoort.



Maar met iedere week die er verstrijkt, met elk nieuwsbericht dat er verschijnt, krijgen de Formule 1-races op Zandvoort een smerigere bijsmaak. Elke tegenwerking wordt aan de kant geschoven. Liggen er zeehonden in een natuurgebied? Ze schuiven maar even op, want er moeten auto’s over het strand, want de bobo’s willen in Noordwijk logeren. Zit heel Overveen dagenlang tussen de dichte spoorbomen, omdat er 24 treinen per uur door het dorp rijden? Wat boeit het! Er moet gereden worden! Zou er geen overheidsgeld in het project van prins Bernhard jr. gestopt worden? Ach jawel! Doe maar een paar miljoen!