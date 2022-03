‘Rabobank was troef in mondkapjesdeal Van Lienden met overheid, Barbara Baarsma tekende’

Vanaf het begin van de onderhandelingen met het ministerie schermde Van Lienden met de steun die hij van de Rabobank kreeg, schrijven de onderzoeksjournalisten . Van Lienden introduceerde zijn ‘Hulptroepen Alliantie’ op 12 april 2020 per e-mail bij het ministerie. Hij schreef dat hij ‘vertrouwde Nederlandse kampioenen uit het bedrijfsleven’ achter zich had staan. Hij stelde op korte termijn tientallen miljoenen mondkapjes te kunnen leveren ‘zonder direct geld te vragen aan de Rijksoverheid’.

Baarsma

Barbara Baarsma, toen directeur van Rabobank Amsterdam, stond in de cc van de mail als een van de betrokkenen die had meegewerkt aan het plan. Zij had een krediet van 115 miljoen euro geregeld waarmee de mondkapjesdeal (van uiteindelijk 100 miljoen) zo nodig gefinancierd kon worden. Ook was er een ‘dealteam’ van vijf Rabo-bankiers bij de mogelijke transactie betrokken, blijkt uit interne e-mails en presentaties in handen van Follow the Money.