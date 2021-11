Raadsverkiezingen: lokale partijen en CDA winnen, Forum maakt het niet waar

Forum voor Democratie deed als enige nieuwe partij in alle gemeenten mee met de verkiezingen. Dat was geen doorslaand succes. Enerzijds wist de nieuwkomer volgens lokale media in álle vier de gemeenten zetels te halen. In Dijk en Waard drie, in Purmerend twee en in Land van Cuijk en Maashorst één zetel. En dat is winst, want momenteel is Forum alleen in Amsterdam vertegenwoordigd in de gemeenteraad. Met één zetel, want de andere twee verkozen FvD’ers splitsten zich af vanwege de controverse die Baudet achtervolgt. Daar komen er dus zeven bij, waarschijnlijk.