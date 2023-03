Raadsmannen kroongetuige willen dat er koppen rollen bij OM na snoeihard rapport over liquidaties

„Als die mensen op hun plek blijven zitten, zullen er steeds opnieuw dingen misgaan bij het OM", zegt Onno de Jong in een reactie op het woensdag gepresenteerde rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) over de drie liquidaties. Daarin werden harde conclusies getrokken, onder andere dat het OM bepaalde cruciale informatie over dreigingen niet had gedeeld met het team dat verantwoordelijk was voor het beveiligen van alle betrokkenen. Ook werden bepaalde signalen over dreigingen genegeerd.