Raadslid uit fractie gezet na sexting met leerlinge

Raadslid Danny T. is per direct geroyeerd door zijn eigen partij, de lokale fractie PAK te Brunssum. De voormalige fractievoorzitter werd uit de partij gezet nadat het Broekland College bekendmaakte hem als leraar geschorst te hebben vanwege sexting met een minderjarige leerlinge.

De zaak deed zich volgens De Limburger al voor de vakantie voor, maar raakte afgelopen week in een stroomversnelling. Nadat de leerlinge aan de bel trok over via sociale media ontvangen seksueel getinte berichten van aardrijkskundeleraar Danny T, startte het Hoensbroekse Broekland College een intern onderzoek.

Op basis van gesprekken met beiden constateerde het schoolbestuur afgelopen week dat de aantijgingen juist waren. De ouders zijn daarop zaterdag per mail ingelicht. In de mail wordt gemeld dat T. op non-actief is gezet en niet terugkeert. Het bestuur van de vmbo-school is ‘geschrokken en teleurgesteld’ valt in het schrijven te lezen. Het Broekland College doet ook aangifte bij de politie.

Voorbeeldfunctie

Nadat wethouder en partijleider van PAK Servie L’Espoir zaterdagavond van de zaak hoorde, volgde vandaag meteen overleg. Danny T. is daarbij uit de partij gezet. L'Espoir spreekt van een keihard besluit, maar zegt dat een raadslid een voorbeeldfunctie heeft. ,,Met zo'n verdenking kun je niet meer functioneren als raadslid", aldus L'Espoir. ,,Dit gaat een morele grens over." Volgens hem heeft Danny T. beloofd zijn raadszetel op te geven. ,,Dit is een heel ernstige zaak, zowel voor het kind, als voor de ouders en de school, maar ook voor Danny."

Tegen De Limburger zei L’Espoir verder dat T's ouderlijk huis in de nacht van zaterdag op zondag is bekogeld met eieren, stenen en vuurwerk. T. zat sinds 2013 in de raad voor PAK. Na de afgelopen verkiezingen werd hij fractievoorzitter. Bedoeling was dat hij nu L’Espoir wethouder werd, het gezicht van PAK naar buiten zou worden. In april legde T. het fractievoorzitterschap neer, nadat hij zich op sociale media meermaals grievend had uitgelaten over andere partijen. In het persbericht stelde PAK toen dat ‘Danny op eigen initiatief even een politieke pauze neemt.’

Volledig scherm Een leerlinge ontving van haar leraar seksueel getinte berichten op sociale media. Foto ter illustratie. © ANP XTRA

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.