Raad van State: natuurvergunning Circuit Zandvoort blijft overeind, ‘races mogen doorgaan’

Eindhovens Keti Ko­ti-kunst­werk per ongeluk kapot na vastmaken fietsket­ting, geen vernieling

Het kunstwerk dat vanwege Keti Koti in het centrum Eindhoven was geplaatst, is zondagmiddag per ongeluk beschadigd. Dat laat de gemeente maandag weten. Het tijdelijke kunstwerk, een keten op een houten sokkel, was achter het stadhuis neergezet in het kader van de Eindhovense herdenking van de afschaffing van de slavernij.