Raad van State: Asielgezinnen mogen wél nu naar Nederland komen

De gezinnen van twee Turkse asielzoekers mogen wel direct naar Nederland komen, zo heeft de Raad van State vanmiddag beslist. Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel, VVD) krijgt daarmee weer een tik op de vingers in de verhitte politieke en juridische discussie over de zogenoemde nareizigersstop.

,,De voorzieningenrechter vindt in beide gevallen het belang van de gezinsleden die nareizen zwaarder wegen dan het belang van de staatssecretaris om geen uitvoering te geven aan de rechtbankuitspraken", stelt de Raad van State vanmiddag in een uitspraak.

Het kabinet besloot in oktober dat asielzoekers die een verblijfsvergunning krijgen in Nederland pas hun gezinnen mogen laten overkomen (‘nareizen’ in asieljargon) als ze eigen woonruimte hebben. Dat kan echter voor veel van hen nog maanden duren omdat duizenden asielzoekers met een verblijfsvergunning nog steeds op een asielzoekerscentrum wonen. Er zijn door de wooncrisis veel te weinig woningen beschikbaar. De ‘nareisbeperking’ moet zo voor meer ruimte op de ook al overvolle azc's zorgen.

Vorige week maakten meerdere rechters in vier verschillende uitspraken gehakt van de kabinetsmaatregel. Volgens de rechters gaat die nareisbeperking in tegen zeker vijf wetten en verdragen, waaronder de Vreemdelingenwet en het Europese verdrag voor de Rechten van de Mens. De rechters oordeelden dat de immigratiedienst IND de vijf gezinnen (Turks, Afghaans, Syrisch en uit Myanmar) waar de zaken over gingen allemaal moesten voorzien van een visum waardoor ze naar Nederland kunnen reizen. De rechter in Haarlem stelde in het geval van een Afghaanse gezin ‘dat zij nu in erbarmelijke omstandigheden in dat land verblijven'.

Hoger beroep

Staatssecretaris Van der Burg ging tegen al die uitspraken in hoger beroep bij de Raad van State. Dat hoger beroep dient in januari. Om te voorkomen dat de gezinnen in de tussentijd al wel een visum zouden krijgen en naar Nederland zouden reizen, vroeg het ministerie de Raad van State om de uitspraken van de rechtbank voorlopig te schorsen totdat er een uitspraak in hoger beroep is. De Raad ging daar vanmiddag dus niet in mee. ,,De uitspraken van de voorzieningenrechter hebben tot gevolg dat de gezinsleden van twee Turkse statushouders meteen toestemming kunnen krijgen om Nederland in te reizen voor gezinshereniging", stelt de Raad van State.

Eerder oordeelde de Raad wel dat de IND niet binnen 24 uur een visum hoefde af te geven aan het gezin van een Turkse politieke vluchteling. Er zouden op dit moment zo’n 1100 gezinsleden van vluchtelingen wachten op een reis naar Nederland. Volgens het ministerie kan de nareismaatregel binnen een jaar gelden voor ruim 5800 gezinsleden.

Veel gedoe om asieldeal

De asieldeal, waar de nareisbeperking onderdeel van uitmaakt, leidde de afgelopen maanden tot veel politiek gedoe. Gemeenten worden door de nieuwe regels komend jaar verplicht asielzoekers op te nemen. In ruil daarvoor moest premier en VVD-leider Rutte zijn partij beloven dat hij ervoor zorgt dat er minder asielzoekers naar Nederland komen.

De tijdelijke stop op gezinshereniging heeft in de verschillende azc's voor veel woede en onrust gezorgd. Asielzoekers blijven nu nog maanden langer gescheiden van hun gezinnen die ze vaak al lange tijd niet gezien hebben.