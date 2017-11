ColumnÖzcan Akyol schrijft drie keer per week over wat hem bezighoudt.

Om de zoveel tijd duikt er in de media weer een persoonlijk verhaal op van een millennial die in een quarterlifecrisis zit. Dat zijn jongens en meisjes, ergens in de twintig en veelal hoogopgeleid, die in een soort burn-out terechtkomen, omdat het leven veel te ingewikkeld is.

Ze bouwen een perfect socialemediaprofiel, zoeken aansluiting bij alle interessante clubs en willen zoveel mogelijk beleven, gedreven door de tomeloze drang om uniek en onderscheidend te zijn. Dat loopt dus vaak verkeerd af. De maatschappij blijkt wat ingewikkelder in elkaar te zitten, waardoor ze al snel op teleurstellingen stuiten of zichzelf voorbij lopen.

Ik hoorde gisteren op de radio een jongere zeggen dat hij simpelweg teveel keuzes heeft. ‘De generaties voor ons konden minder kiezen, daarom kennen zij dit fenomeen niet. Maar wij worden overladen door prestatiedruk, en we moeten ook het geld voor onze studies lenen.’

Het is wat, zeg.

Vreemd genoeg kom ik in de provincie, bij mijn eigen vrienden, zelden iemand tegen die klaagt over een existentiële crisis, die ervoor zorgt dat ze totaal murw gebeukt op de bank zitten, hele dagen lang, in de hoop dat die ellende vanzelf verdwijnt.

Het is vooral een probleem van de hoogopgeleide jongeren in de Randstad, die het liefst op twintig vlakken tegelijk willen excelleren. Dat kan simpelweg niet. Geen mens is daar fysiek toe in staat. Bovendien zijn deze millennials vaak blind voor hun eigen tekortkomingen, wat ook te maken heeft met een onbezorgde jeugd, waarin ouders elke tegenslag vermeden.

Dan is de grotemensenwereld inderdaad een zware kluif. Wat deze generatie misschien wat meer zou moeten doen, is accepteren dat we simpelweg niet álles in het leven kunnen hebben. Ik parafraseer cabaretier Theo Maassen: ‘Iedereen wil uniek zijn, en dat maakt ze juist allemaal hetzelfde.’